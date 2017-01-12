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«Газель» с колбасой на 1,4 млн рублей угнали в Петербурге

Сотрудники полиции ведут поиски угонщиков

В Санкт-Петербурге воры угнали «Газель» с колбасой стоимостью 1,4 млн рублей. В полицию обратился 41-летний водитель компании по оптовым продажам.

По его словам, инцидент произошел в ночь со среды на четверг в районе дома 34/16 на дунайском проспекте во Фрунзенском районе. В кузове угнанной «Газели» кроме колбасных изделий в холодильниках находилось оборудование с выставок, сообщают «Дни.Ру» со ссылкой на Flashnord.

Ущерб от угона оценили в 1,4 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

«Газель» с колбасой на 1,4 млн рублей угнали в Петербурге

Сотрудники полиции ведут поиски угонщиков

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