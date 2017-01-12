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Четверг,
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В Госдуме не обнаружили прогульщиков

Все депутаты пропустили пленарные заседания по уважительным причинам и сохранят 1/6 часть своей зарплаты

Комитет Госдумы по регламенту рассмотрел первый список депутатов, отсутствовавших на пленарных заседания с 16 ноября прошлого года (именно тогда дума ввела финансовую ответственность за прогулы) по 21 декабря 2016 года (день последнего пленарного заседания в осеннюю сессию). Всего в этот период не зарегистрировалось 77 депутатов, но прогульщиков среди них нет.

– Все депутаты отсутствовали по уважительным причинам. Аппарат нам представил подробные сведения по каждому из них, мы сегодня детально разбирались, - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы Валерий Иванов, возглавляющий рабочую группу по этому вопросу.

Он уточнил, что по причине временной нетрудоспособности отсутствовали 38 депутатов, 21 находился в служебной командировке, 15 человек были в отпуске. В число отсутствующих также вошли члены Совета Госдумы, выполнявшие ответственные поручения за пределами нижней палаты. Еще один депутат Александр Скоробогатько отсутствовал на основании заявления о сложении полномочий с 21 ноября.

16 ноября Госдума ввела финансовую ответственность депутатов за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины — по 1/6 зарплаты за каждый пропуск (около 60 тыс рублей). Прогульщиком считается парламентарий, который за время пленарного заседания не зарегистрировался ни разу. Регистраций всего три: в 10.00, 12.00 и 16.00 часов.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Госдуме не обнаружили прогульщиков

Все депутаты пропустили пленарные заседания по уважительным причинам и сохранят 1/6 часть своей зарплаты

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