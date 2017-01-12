Крупнейший технопарк на базе Курчатовского института появится в Москве

Соглашение о сотрудничестве между Научным исследовательским центром «Курчатовский институт» и правительством Москвы подписали в четверг президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и мэр столицы Сергей Собянин.

Речь в документе идет о создании в столице крупнейшего технопарка и совместных образовательных программ. В Москве на сегодняшний день уже работают 37 школ, входящих в Курчатовский проект.



«Созданы курчатовские классы, классы по созданию, подготовке будущих научных кадров на базе московских школ», - цитирует ТАСС Собянина.



По словам мэра столицы, власти Москвы выделили небольшую субсидию, чтобы на базе технопарка создать кванториум - детский технопарк. Также в планах – вместе заниматься развитием биотехнологий, когнитивных технологий, ядерными технологиями, в том числе для медицинских целей.



Собянин отметил на церемонии подписания, что дату выбрали не случайно – 12 января отмечается день рождения великого физика и основателя института Игоря Курчатова, который создавал первую атомную электростанцию в мире, атомную бомбу, «создал, по сути, все основы ядерной энергетики страны».

На сегодняшний день Курчатовский институт является крупнейшим научно-исследовательским центром страны, сообщает РЕН ТВ.