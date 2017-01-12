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Исаакиевский собор остается в собственности Санкт-Петербурга

Все расходы по реставрации после передачи Русской православной церкви будет нести город

Все расходы по реставрации Исаакиевского собора после его передачи Русской православной церкви будет нести Санкт-Петербург, сообщил вице-губернатор северной столицы.

«Исаакиевский собор передается РПЦ в безвозмездное пользование, его собственником остается город. Исходя из этого, мы обязаны будем нести расходы по содержанию Исаакиевского собора как объекта охраны в надлежащем состоянии», — сообщил Михаил Мокрецов в ходе пресс-конференции.

Вице-губернатор также добавил, что в настоящий момент за счет городского бюджета финансируется реставрация и других объектов недвижимости, которые принадлежат городу и находятся в пользовании религиозных организаций.

Пользователем собора станет Московская патриархия.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Исаакиевский собор остается в собственности Санкт-Петербурга

Все расходы по реставрации после передачи Русской православной церкви будет нести город

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