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В Кремле надеются, что Путин и Трамп поладят

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уважения в отношениях Москвы и Вашингтона должно быть гораздо больше

В Москве рассчитывают, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин «поладят».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле убеждены, что уважения в отношениях Москвы и Вашингтона должно быть гораздо больше.

Песков отметил, что Путин «своими действиями ив своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует» уважение к американским партнерам.

«Но это уважение может быт только взаимным, односторонним оно быть не может. Поэтому, разумеется, взаимного уважения в российско-американских отношениях, с нашей точки зрения, должно быть гораздо больше», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных перспективах взаимоотношений России и США.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Трамп говорит оготовности вести диалог.

По его словам, это не означает готовности согласиться во всем друг с другом.

«Но вести диалог— это то, на что стоит надеяться и что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций», — заключил Песков.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Кремле надеются, что Путин и Трамп поладят

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уважения в отношениях Москвы и Вашингтона должно быть гораздо больше

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