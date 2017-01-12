Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW столкнулись на западе Москвы

Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на западе Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, один человек пострадал в результате аварии, сообщает телеканал «360».

ДТП произошло на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова. Столкнулись три иномарки: Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW.



Из-за автомобилей, стоящих на проезжей части, движение было серьезно затруднено.



Обстоятельства происшествия выясняются.