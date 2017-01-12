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Четверг,
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Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW столкнулись на западе Москвы

В результате ДТП пострадал один человек

Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на западе Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, один человек пострадал в результате аварии, сообщает телеканал «360».

ДТП произошло на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова. Столкнулись три иномарки: Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW.

Из-за автомобилей, стоящих на проезжей части, движение было серьезно затруднено.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW столкнулись на западе Москвы

В результате ДТП пострадал один человек

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