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Евгений Климов — новая олимпийская надежда сборной России

Впервые за долгие годы российский прыгун на лыжах с трамплина составил серьезную конкуренцию традиционным фаворитам

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Январь 2017 года стал лучшим месяцем в карьере 22-летнего прыгуна на лыжах с трамплина Евгения Климова. На этой неделе он получил титул чемпиона России, а в новогодние праздники выиграл дебютный подиум на этапах Кубка мира, став третьим на знаменитом «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке. Для сборной России это первое призовое место Кубка мира с декабря 2012 года.

Успехи Климова особо примечательны тем, что он проводит всего лишь второй полноценный сезон в прыжках с трамплина. Более 12 лет уроженец Перми посвятил двоеборью. Там его карьера складывалась противоречиво: будучи одним из самых сильных прыгунов и занимая высокие позиции (нередко оказываясь в топ-3), лыжным ходом он проигрывал любое преимущество и опускался в турнирной таблице на десятки пунктов.

Так произошло, например, на Олимпиаде в Сочи: во время розыгрыша медали (NH/10 км по системе Гундерсена) после прыжков Климов шел третьим, проигрывая лишь ставшему в итоге чемпионом Эрику Френцелю и Акито Ватабе, однако в гонке финишировал последним. 

Именно после Игр-2014 стало понятно, что Климову есть смысл задуматься о переходе в чистые прыжки. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский принял решение, что Евгений выступит на Универсиаде-2015 в соревнованиях прыгунов. Результат превзошел все ожидания  Климов стал третьим в личном турнире, а в командных соревнованиях номинальный двоеборец и вовсе внес решающий вклад в итоговую победу нашей сборной.

К первому сезону в качестве чистого прыгуна Евгений Климов готовился по индивидуальной программе. Переход из двоеборья в прыжки был плавным, но дался непросто: более низкие скорости на столе отрыва, нежели в двоеборье, требовали определенной привычки. Тем не менее первые результаты пришли уже в дебютном сезоне. В феврале 2015-го на этапах FIS Cup в Хинтерцартене Климов стал первым и третьим, а на финальном этапе в Нижнем Тагиле занял 4-е место. Ну а долгожданный прорыв произошел уже в нынешнем сезоне: практически на каждом этапе Кубка мира-2016/17 спортсмен стабильно попадал в топ-20, всё ближе подбираясь к верхней части протокола.

Перспективы Евгения Климова «Известиям» прокомментировал главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Александр Арефьев. 

— Можно сказать, что переходный период Климова из двоеборья в прыжки с трамплина закончен, и сейчас он уже вышел на новый уровень, — заявил Александр Арефьев. — В техническом, физическом и психологическом плане он соответствует прыгунам мирового класса. То, что из двенадцати пройденных этапов девять он закончил в первой двадцатке Кубка мира, говорит о том, что это  систематические, а не случайные успехи.  Если говорить про его подиум на «Турне четырех трамплинов», то это место было завоевано в тяжелейших погодных условиях. Есть ли у Жени перспективы на Играх в Пхенчхане? Пока загадывать рано, но при должном отношении к делу и поступательном прогрессе он может претендовать на медали. 

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Евгений Климов — новая олимпийская надежда сборной России

Евгений Климов — новая олимпийская надежда сборной России Впервые за долгие годы российский прыгун на лыжах с трамплина составил серьезную конкуренцию традиционным фаворитам

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