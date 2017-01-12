Женщину задержали на востоке Москвы за кражу 48 кг сыра

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в краже 48 кг сыра из фургона на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в столичном районе Новокосино на Новокосинской улице 6 января. Шесть головок сыра весом 8 кг каждая украли из фургона Volkswagen Transporter. Накануне водитель фургона, который занимается перевозкой продуктов питания, помыл грузовик на автомойке и оставил машину незапертой, поскольку не смог заблокировать двери из-за сильного мороза. Материальный ущерб оценивается в 50 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Подозреваемую задержали на Салтыковской улице 10 января в ходе оперативно-следственных мероприятий. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница Новокосино. Часть продукции она успела продать, оставшуюся часть изъяли оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».