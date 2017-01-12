Путин одобрил кандидатуру Мурата Кумпилова на пост главы Адыгеи

Президент РФ Владимир Путин одобрил намерение главы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова покинуть свой пост.



Как сообщает агентство ТАСС, глава государства также положительно оценил предложение Тхакушинова о том, чтобы его место занял Мурат Кумпилов, который сейчас является председателем парламента региона.



«Исполнилось десять лет моей работе, а с Муратом Кумпиловым — восемь лет. Хорошие показатели экономики: он экономику вел, он в курсе всех дел», — рассказал Тхакушинов.



В свою очередь президент подчеркнул, что говорить про Адыгею Кумпилову не нужно — «сами всё хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития».

«Человек вы опытный, надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать. Желаю вам успехов», — подытожил Путин на встрече с политиками в Кремле.



Аслан Тхакушинов занял пост главы Адыгеи в 2007 году 11 декабря 2011 года Государственный совет – хасэ республики подавляющим большинством голосов переизбрал его на должность главы региона.