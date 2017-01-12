Полиция нашла ребенка, похищенного 2,5 года назад

Сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, которого похитили из детского отделения городской больницы в Дедовске 2,5 года назад. В 2014 году его поиски велись по всей Московской области несколько месяцев, за информацию о ребенке было обещано вознаграждение 300 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что всё это время малыша воспитывала 40-летняя жительница Красногорского района. В настоящее время женщина задержана.

Ребенка нашли в Истринском районе Подмосковья. В ГСУ СК РФ по Московской области заявили, что 2,5 летний ребенок направлен на медицинское обследование. Ребенок выглядит здоровым, следов побоев на нем не обнаружено, однако у него наблюдается задержка речевого развития. Ребенок разговаривает, но произносит только отдельные слова. Об этом телеканалу «360» сообщил заведующий детским отделением ГБУЗ «Дедовская городская больница» Олег Прокудин. Он также отметил, что ребенок адекватно идет на контакт, общительный и веселый, но «эмоций по поводу матери он не испытывает».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, в 2014 году мать Матвея, 20-летняя Любовь Иванова отказалась от сына на следующий день после его рождения из-за сложного материального положения. Изначально главными подозреваемыми в похищении ребенка были его бабушка Елена Иванова и ее гражданский муж, которые ранее работали в больнице санитарами. По версии следствия, они хотели продать ребенка обеспеченной бездетной паре, однако позже это не подтвердилось. Выйти на след настоящей похитительницы удалось случайно, когда та попыталась получить льготы на ребенка, предоставив поддельное свидетельство о рождении ребенка. Выяснилось, что она также лежала в дедовском родильном отделении, однако у нее случился выкидыш. Поэтому она решила украсть ребенка, от которого отказалась родная мать.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой, назначен комплекс судебных экспертиз. Похитительнице грозит наказание до 15 лет лишения свободы.