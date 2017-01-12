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В Пскове мать инвалида через суд добилась компенсации за лекарства

Женщина не смогла получить от властей положенные по закону препараты

Псковская прокуратура постановила выплатить денежную компенсацию за медицинские препараты для инвалида, которые жительнице приходилось покупать на свои средства. Согласно федеральному законодательству, заявительница имела право получить от государства необходимые для ее дочери лекарства, но в 2015 году их не выдавали.

Чтобы не прерывать курс лечения, женщина купила важный для здоровья препарат за свой счет и написала заявление в прокуратуру, сообщает Псковское агентство информации.

После проверки был направлен в суд иск на областной комитет по здравоохранению и фармации с требованием исполнения законодательства и выплаты компенсации. В пользу женщины взысканы денежные средства в размере более 9 тыс. рублей. Права инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение восстановлены.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Пскове мать инвалида через суд добилась компенсации за лекарства

Женщина не смогла получить от властей положенные по закону препараты

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