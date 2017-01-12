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В Йошкар-Оле появится музей керамики и гончарного искусства

Его разместят в одном из памятников дореволюционной архитектуры

В Йошкар-Оле, в Доме купца Наумова, появится музей керамики.

Здесь же будут располагаться гончарные мастерские.

Здание является одним из немногих сохранившихся памятников дореволюционной городской архитектуры.

Экспозицию готовят энтузиасты. Здесь будут собраны уникальные работы мастеров из разных районов страны. Кружки, кувшины и горшки выполнены в разных старинных техниках. Некоторые экспонаты являются работами народных художников России.

Любой желающий сможет попробовать сотворить свой шедевр в местерской, расположенной рядом с выставочным залом.

Открытие музея запланировано на 14 января, сообщает агентство MariMedia.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Йошкар-Оле появится музей керамики и гончарного искусства

Его разместят в одном из памятников дореволюционной архитектуры

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