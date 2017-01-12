Из России в Финляндию сбежала охотничья собака

В финском приграничном городе Лаппеенранта нашли лайку с ошейником с надписями кириллицей. Жители считают, что собака попала в приграничный город из России, передает Flashnord.



Восточносибирская лайка — это охотничья собака, и, скорее всего, охотничий инстинкт привел животное на финскую территорию.



Погранохрана Юго-Восточной Финляндии за год фиксирует несколько переходов границы российскими домашними питомцами. А финские собаки также нередко убегают в Россию. За год границу пересекают без ведома хозяев порядка десяти собак. Практически всегда в подобных случаях речь идет об охотничьих породах.



Когда хозяин собаки известен, финские и российские уполномоченные лица договариваются о передаче животного на одном из погранпунктов. Если же хозяин собаки не находится, пограничники передают животное в приют. Российских собак также обследуют на бешенство.

