Джулиани заявил, что возглавит кибергруппу Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка 72-летний Рудольф Джулиани заявил, что возглавит группу избранного президента США Дональда Трампа по кибербезопасности.

«Идея в том, чтобы собрать глав компаний и их технических специалистов, чтобы президент, представители администрации встречались с ними на регулярной основе», — сказал он в интервью американскому телеканалу FoxNews.

Он также отметил, что команда республиканца сделает официальное заявление о новой инициативе — консультациях со специалистами компаний частного сектора по вопросам кибербезопасности — в четверг, 12 января.