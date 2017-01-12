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Джулиани заявил, что возглавит кибергруппу Трампа

Экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что официальное заявление команда избранного президента США сделает в четверг

Бывший мэр Нью-Йорка 72-летний Рудольф Джулиани заявил, что возглавит группу избранного президента США Дональда Трампа по кибербезопасности.

«Идея в том, чтобы собрать глав компаний и их технических специалистов, чтобы президент, представители администрации встречались с ними на регулярной основе», — сказал он в интервью американскому телеканалу FoxNews.

Он также отметил, что команда республиканца сделает официальное заявление о новой инициативе — консультациях со специалистами компаний частного сектора по вопросам кибербезопасности — в четверг, 12 января.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Джулиани заявил, что возглавит кибергруппу Трампа

Экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что официальное заявление команда избранного президента США сделает в четверг

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