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Жильцы взорвавшегося в Саратове дома вернулись в свои квартиры

В больницах остаются семь человек, один пострадавший скончался

Большинство пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Саратове сегодня смогли вернуться в свои квартиры. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Не вернулись в свои квартиры только жильцы из пострадавших от пожара квартир на третьем этаже. После аварии они были размещены в местном санатории, несколько человек обратились за помощью к врачам. Региональный минздрав сообщил о смерти одного из пострадавших – он находился в самом эпицентре взрыва и получил ожог 90% тела, сообщает ОТР.

Бытовой газ взорвался в одной из саратовских шестиэтажек в квартире на третьем этаже. В результате взрыва произошел пожар на трех этажах подъезда. Всего медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, в больнице остаются семь человек.

Следователи выясняют причины происшествия.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Жильцы взорвавшегося в Саратове дома вернулись в свои квартиры

В больницах остаются семь человек, один пострадавший скончался

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