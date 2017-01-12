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УЕФА: финансовый fair play позволил сократить убытки клубов на 81%

В докладе футбольной организации отмечается, что ущерб сократились с €1,7 млрд в 2011 году до €300 млн в 2015-м

Убытки европейских футбольных клубов после внедрения финансового fair play сократились на 81% (с €1,7 млрд до €300 млн. за период с 2011 по 2015 год).

Такие данные следуют из финансового отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нем отмечается, что деятельность европейских команд становится все более устойчивой. 

«За последние два года совокупная операционная прибыль возросла до €1,5 млрд, в то время как за два года до введения финансового fair play были зафиксированы убытки в размере €700 млн», — говорится в докладе.

В документе также указывается, что доходы клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для клубов высших дивизионов почти €17 млрд.

Также подчеркивается, что существенно сократилось число убыточных клубов, в особенности сократилось количество самых проблемных случаев. Так число команд, чьи убытки за год составили свыше €45 млн, сократилось с 11 до четырех.

Финансовый fair play был одобрен в 2010-м и действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, социальными и налоговыми службами.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

УЕФА: финансовый fair play позволил сократить убытки клубов на 81%

В докладе футбольной организации отмечается, что ущерб сократились с €1,7 млрд в 2011 году до €300 млн в 2015-м

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