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ЦБ назвал «хроническую» стагнацию главным риском

После стабилизации экономика должна перейти к ощутимому росту

Экономика после достигнутой в прошлом году стабилизации должна перейти к устойчивым темпам роста ВВП. В противном случае после фазы восстановительного роста она вновь может вернуться к нулевой динамике ВВП, предостерегает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Уже в конце прошлого года экономика перешла к росту, — отметила Юдаева в рамках Гайдаровского форума-2017. — Но проблема российской экономики сейчас в принципе не в том, как перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста, по сути — к хронической стагнации, и обеспечить достойные устойчивые долгосрочные темпы экономического роста».

По словам первого зампреда, для этого экономика должна поменять свою структуру и специализацию. «Она не может больше специализироваться на том, на чем специализировалась... Это важнейший структурный вызов, который строит перед российской экономикой», — подчеркнула Юдаева. Специализацией российской экономики в последние десятилетия является экспорт углеводородного сырья.

Впрочем, риск долгосрочной стагнации — это проблема не только отечественной, но и глобальной экономики, заявил ранее и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — сказал глава кабмина.

Директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Колычев со своей стороны добавил, что вместе с этим должна меняться и фискальная структура российской экономики. Налогообложение должно быть таким, пояснил чиновник, чтобы снижалась доля теневого сектора, в том числе на рынке труда.

«Наличие теневого сектора приводит к тому, что размещение экономических ресурсов происходит не оптимально», — указал Колычев.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

ЦБ назвал «хроническую» стагнацию главным риском

После стабилизации экономика должна перейти к ощутимому росту

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