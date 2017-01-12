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«Известия» назвали свой вариант составов Матча всех звезд Единой лиги

11 февраля в Сочи сойдутся баскетбольные «Звезды России» и «Звезды мира»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Известия» приняли участие в определении составов команд «Звезды России» и «Звезды мира», которые сыграют в первом в истории Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. 

Напомним, 10 января Единая лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков, стал известен расширенный состав кандидатов на участие в Матче всех звезд из 65 фамилий. На втором этапе в голосовании принимают участие ведущие отечественные и зарубежные СМИ.

По итогам опроса СМИ Единая лига ВТБ обнародует окончательный список участников матча, а 1 февраля назначенные лигой тренеры назовут стартовые составы. В состав команд, по версии «Известий», вошли следующие спортсмены (согласно правилам, в каждой команде должно быть не более двух игроков из одного клуба).

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Василий Заворуев («Енисей»), Сергей Карасев («Зенит»); Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа (оба — ЦСКА), Сергей Моня («Химки»), Вадим Панин (УНИКС), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»). 

«Звезды мира»: Милош Теодосич, Надо Де Коло (оба — ЦСКА), Кит Лэнгфорд (УНИКС), Стефан Маркович («Зенит»), Данило Анджукич («Парма»), Янис Блум (ВЭФ); Райан Брокхофф, Марди Коллинз (оба — «Локомотив-Кубань»), Ник Миннерат («Автодор»), Янис Тимма («Зенит»), Артем Параховский (УНИКС), Фрэнк Эгелар («Енисей»). 

Добавим, что Матч звезд пройдет 11 февраля в Сочи.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

«Известия» назвали свой вариант составов Матча всех звезд Единой лиги

«Известия» назвали свой вариант составов Матча всех звезд Единой лиги11 февраля в Сочи сойдутся баскетбольные «Звезды России» и «Звезды мира»

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