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Задержки рейсов «Аэрофлота» в декабре были связаны с погодой

В результате проверки никаких нарушений Московская прокуратура не обнаружила

В декабре 2016 года в аэропорту Шереметьев были отмены ряд рейсов компании «Аэрофлот». Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку, по итогам которой нарушений по данному случаю не нашла. Поводом для проверки стали сообщения СМИ об отмене «Аэрофлотом» с 5 по 7 декабря 128 рейсов в связи с оптимизацией перевозок.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе проверки прокуратура изучила данные о метеорологическом обеспечении полетов воздушных судов, статистические сведения о выполнении рейсов другими авиакомпаниями, базирующимися в Шереметьево, а также информацию Государственной корпорации по организации воздушного движения. Все рейсы были отменены в соответствии с федеральными авиационными правилами по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Задержки рейсов «Аэрофлота» в декабре были связаны с погодой

В результате проверки никаких нарушений Московская прокуратура не обнаружила

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