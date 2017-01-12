Эксперты прогнозируют отток туристов из Крыма в 2017 году

В Крыму владельцы многих отелей ощутимо подняли цены, в результате чего россияне летом 2017 года могут сделать выбор в пользу отдыха в Египте или Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора «Мультур» Дмитрия Шарова, многие туристы, которые отдыхали в Крыму в 2015 и 2016 годах, остались недовольны соотношением цены и качества. Он подчеркнул, что цены практически сравнялись с сочинскими, однако инфраструктура им пока не соответствует, сообщает «Свободная пресса».

В АТОР обращают внимание на то, что в 2016 году курорты Крыма конкурировали только с другими российскими направлениями, а в 2017 году альтернативой крымским курортам могут стать Турция и Египет. Кроме того, в 2017 году в Крыму планируется ввести курортный сбор — 200 рублей с каждого отдыхающего.