Заблудившихся под Томском детей госпитализировали

Заблудившихся в лесу под Томском детей нашли и госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Инцидент произошел 12 января в деревне Кисловка. Во время урока физкультуры на лыжне потерялись в лесу 10 учащихся 4-го класса. Урок проходил под руководством учителя физкультуры, однако дети все равно заблудились и несколько часов бродили по лесу.

Вечером их обнаружили местные жители и сотрудники МЧС. По заявлению местных властей, школа поздно сообщила о происшествии.

Все пострадавшие дети были госпитализированы, состояние шестерых оценивается как средней степени тяжести, стабильное, еще четверо находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей, сообщает «Утро.Ру».

В Томске 12 января температура воздуха была около –12 градусов, утром –15.