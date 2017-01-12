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Мемориальную доску в память жертв крушения Ту-154 откроют в Химках

Она появится на здании музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мемориальная доска в память о выпускниках, погибших в катастрофе Ту-154, появится на здании музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры в подмосковных Химках.

Торжественное открытие мемориальной доски состоится 2 февраля, передает РИАМО со ссылкой на сообщение Российского военно-исторического общества.

«По решению председателя Российского военно-исторического общества, министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского 2 февраля 2017 года на здании музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры будет установлена и открыта мемориальная доска в память о 14 выпускниках и студентах МГИК, погибших в районе Сочи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в память о погибших музыкальному кадетскому корпусу МГИК будет присвоено имя А.В. Александрова, дополняется в сообщении.

Напомним, самолет Минобороны РФ, совершавший рейс из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Звезды», НТВ и «Первого канала».

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Мемориальную доску в память жертв крушения Ту-154 откроют в Химках

Мемориальную доску в память жертв крушения Ту-154 откроют в ХимкахОна появится на здании музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры

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