Самолет с символикой Универсиады-2019 презентовали в Красноярске

Борт лайнера Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, раскрашенный в фирменные цвета предстоящей зимней Универсиады, которую проведут в 2019 году, приземлился в международном аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Универсиады.

«Самолет стал «летающей» визитной карточкой зимней Универсиады-2019 и Красноярского края. Изначально было предложено несколько вариантов оформления самолета. Коллегиально выбрали тот, который наиболее точно и полно отражает специфику региона. В итоге, корпус воздушного судна выполнен в фирменных цветах студенческих игр в Красноярске, а носовую и хвостовую часть украсил талисман соревнований U-Лайка», — приводит сообщение пресс-службы ИА FlashSiberia.

U-лайка — сибирская лайка, которая символизирует верность, дружелюбие и энергию. Талисман предстоящей Универсиады выбрали в 2013 году путем в онлайн-голосования. Тогда главными соперниками лайки были лось Юрка и медведь Урсик.

Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены-студенты разыграют медали в 11 видах спорта.