Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Самолет с символикой Универсиады-2019 презентовали в Красноярске

На лайнере изображен талисман — сибирская лайка, символизирующая верность, дружелюбие и энергию

Борт лайнера Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, раскрашенный в фирменные цвета предстоящей зимней Универсиады, которую проведут в 2019 году, приземлился в международном аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Универсиады.

«Самолет стал «летающей» визитной карточкой зимней Универсиады-2019 и Красноярского края. Изначально было предложено несколько вариантов оформления самолета. Коллегиально выбрали тот, который наиболее точно и полно отражает специфику региона. В итоге, корпус воздушного судна выполнен в фирменных цветах студенческих игр в Красноярске, а носовую и хвостовую часть украсил талисман соревнований U-Лайка», — приводит сообщение пресс-службы ИА FlashSiberia.

U-лайка — сибирская лайка, которая символизирует верность, дружелюбие и энергию. Талисман предстоящей Универсиады выбрали в 2013 году путем в онлайн-голосования. Тогда главными соперниками лайки были лось Юрка и медведь Урсик.

Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены-студенты разыграют медали в 11 видах спорта.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Самолет с символикой Универсиады-2019 презентовали в Красноярске

На лайнере изображен талисман — сибирская лайка, символизирующая верность, дружелюбие и энергию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке