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Билеты на выставку шедевров Ватикана теперь продают по новым правилам

Бронировать их придется заранее

Москвичам и гостям столицы теперь придется заранее бронировать билеты на выставку шедевров Ватикана в Третьяковской галерее. Для этого нужно будет приехать в кассу и получить номерок.

Можно купить не более четырех билетов в одни руки, кроме того – они все именные, поэтому без паспорта пройти в галерею будет нельзя, сообщает ОТР со ссылкой на «Интерфакс». Накануне была забронирована вся доступная для продажи на один день партия в 1000 билетов. Продажа новой партии будет доступна завтра, 12 января, для покупки через интернет.

На выставке «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» можно увидеть 42 живописных произведения XII-XVIII веков. Среди них - работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. Экспозиция открыта для посещения до 19 февраля.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Билеты на выставку шедевров Ватикана теперь продают по новым правилам

Бронировать их придется заранее

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