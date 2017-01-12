Билеты на выставку шедевров Ватикана теперь продают по новым правилам

Москвичам и гостям столицы теперь придется заранее бронировать билеты на выставку шедевров Ватикана в Третьяковской галерее. Для этого нужно будет приехать в кассу и получить номерок.

Можно купить не более четырех билетов в одни руки, кроме того – они все именные, поэтому без паспорта пройти в галерею будет нельзя, сообщает ОТР со ссылкой на «Интерфакс». Накануне была забронирована вся доступная для продажи на один день партия в 1000 билетов. Продажа новой партии будет доступна завтра, 12 января, для покупки через интернет.

На выставке «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» можно увидеть 42 живописных произведения XII-XVIII веков. Среди них - работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. Экспозиция открыта для посещения до 19 февраля.