Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Глава ПАСЕ обсуждал с Володиным возможное сокращение взноса РФ

Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсуждали тему возможного сокращения взноса России на участие в деятельности Совета Европы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

Встреча Володина и Аграмунта прошла в четверг в Госдуме.

«Он (Аграмунт) сказал о том, что существует тема о возможности сокращения взноса России для деятельности Совета Европы», — сказал Мельников журналистам, отвечая на вопрос об итогах прошедшей встречи.

Как ранее сообщали СМИ, Россия полностью выплатила взнос за участие в структурах Совета Европы, в том числе в ПАСЕ.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Глава ПАСЕ обсуждал с Володиным возможное сокращение взноса РФ

Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке