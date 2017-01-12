Глава ПАСЕ обсуждал с Володиным возможное сокращение взноса РФ

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсуждали тему возможного сокращения взноса России на участие в деятельности Совета Европы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

Встреча Володина и Аграмунта прошла в четверг в Госдуме.

«Он (Аграмунт) сказал о том, что существует тема о возможности сокращения взноса России для деятельности Совета Европы», — сказал Мельников журналистам, отвечая на вопрос об итогах прошедшей встречи.

Как ранее сообщали СМИ, Россия полностью выплатила взнос за участие в структурах Совета Европы, в том числе в ПАСЕ.