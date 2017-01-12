Пострадавшего в ДТП на МКАД вертолетом доставили в ГКБ имени Боткина

Движение на 23-м км внешней стороны МКАД после серьезной аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей восстановлено. Пострадавшего в ДТП вертолетом доставили в ГКБ имени Боткина, сообщили в пресс-службе Московского авиационного центра.



На 22-м км МКАД, где из-за ДТП ранее были перекрыты все полосы движения по внешней стороне, движение восстановлено, но транспорт продолжает двигаться медленно. На участке внешней стороны МКАД от Варшавского шоссе до места аварии, а также на внутренней стороне от улицы Верхние Поля до места ДТП наблюдаются заторы.



Объезжать данный участок водителям рекомендуют по Варшавскому шоссе и улице Верхние Поля, передает сетевое издание m24.ru.



На 23-м км внешней стороны МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. От удара фура перевернулась на бок и перекрыла несколько полос движения.

