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Пострадавшего в ДТП на МКАД вертолетом доставили в ГКБ имени Боткина

Движение восстановлено

Движение на 23-м км внешней стороны МКАД после серьезной аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей восстановлено. Пострадавшего в ДТП вертолетом доставили в ГКБ имени Боткина, сообщили в пресс-службе Московского авиационного центра.

На 22-м км МКАД, где из-за ДТП ранее были перекрыты все полосы движения по внешней стороне, движение восстановлено, но транспорт продолжает двигаться медленно. На участке внешней стороны МКАД от Варшавского шоссе до места аварии, а также на внутренней стороне от улицы Верхние Поля до места ДТП наблюдаются заторы.

Объезжать данный участок водителям рекомендуют по Варшавскому шоссе и улице Верхние Поля, передает сетевое издание m24.ru

На 23-м км внешней стороны МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. От удара фура перевернулась на бок и перекрыла несколько полос движения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Пострадавшего в ДТП на МКАД вертолетом доставили в ГКБ имени Боткина

Движение восстановлено

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