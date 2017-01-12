Лайнер Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

Пассажирский лайнер авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Челябинска. Об этом сообщила официальный представитель челябинского аэропорта Екатерина Дерябина.

Представитель воздушной гавани не уточнила причину инцидента. Также не сообщается, есть ли пострадавшие на борту.

Дерябина уточнила, что самолет приземлился на запасной аэродром.

При этом сайт НТВ.Ru со ссылкой на экстренные службы города сообщил, что командир самолета доложил о технических проблемах.