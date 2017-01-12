Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Лайнер Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

Самолет приземлился на запасной аэродром

Пассажирский лайнер авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Челябинска. Об этом сообщила официальный представитель челябинского аэропорта Екатерина Дерябина.

Представитель воздушной гавани не уточнила причину инцидента. Также не сообщается, есть ли пострадавшие на борту.

Дерябина уточнила, что самолет приземлился на запасной аэродром.

При этом сайт НТВ.Ru со ссылкой на экстренные службы города сообщил, что командир самолета доложил о технических проблемах.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Лайнер Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

Самолет приземлился на запасной аэродром

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке