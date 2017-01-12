Кандидат на пост главы Пентагона готов отказаться от российских РД-180

Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что готов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 в запланированные сроки или даже раньше.

Мэттис отметил, что если его кандидатуру утвердят, он будет «соблюдать закон и работать в сотрудничестве с конгрессом над тем, чтобы действовать в соответствии с крайними сроками или даже быстрее».



Об этом Мэттис сообщил, отвечая на вопрос, готов ли он действовать в соответствии с бюджетным законом, который предполагает отказ от российских двигателей и переход на американские аналоги до конца 2022 года, передает «РИА Новости».

Российские РД-180 используются на ракете Atlas V, которая осуществляет запуски аппаратов для ВВС США, а также научных и исследовательских миссий НАСА.

В 2014 году конгресс постановил отказаться от российских двигателей и ускорить разработку американских аналогов, но этот запрет временно снимается в последующих бюджетных законах.