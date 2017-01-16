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Госорганы поставили на счетчик

Сайты федеральных органов исполнительной власти обязали вести подсчет посетителей с помощью российских программ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Приказ Минэкономразвития обязал федеральные органы исполнительной власти использовать на сайтах счетчики посещаемости, которые включены в реестр российского софта. На сегодняшний день в реестре имеется только одна подобная программа.

В ноябре 2016 года Министерство экономического развития изменило технические и программные требования к сайтам федеральных органов исполнительной власти. В декабре приказ был зарегистрирован в Минюсте, и 7 января он вступил в силу. Самый интересный пункт, содержащийся в новых требованиях, — на упомянутых ресурсах допускается использование лишь тех счетчиков посещаемости, которые включены в единый реестр российских программ и баз данных.

Реестр российского софта создан в начале 2016 года, его ведет Минкомсвязи. Заявки от компаний-кандидатов отбирает экспертный совет из чиновников, представителей отрасли и общественных организаций. На сегодняшний день в реестре уже больше 2600 программ. Однако счетчик посещаемости сайтов в нем всего один — от компании «Спутник», «дочки» «Ростелекома». С нового года использование этой программы на сайтах ведомств стало обязательным, подтвердила «Известиям» помощник министра экономразвития Елена Лашкина.

В октябре 2016 года аналитический сервис Index.ru исследовал 72 сайта федеральных органов исполнительной власти. Самой популярной системой подсчета посетителей оказалась «Яндекс. Метрика» — ее использовало 31 ведомство. На втором месте американская Google Analytics — 18 сайтов. Российскими (но пока не входящими в официальный реестр) счетчиками от Rambler, LiveInternet и Mail.ru пользуются 13, 10 и девять ведомственных сайтов соответственно. На момент проведения исследования счетчик «Спутника» использовала только Россвязь — одновременно с аналитикой от Rambler. Стоит отметить, что все указанные программы бесплатны.

Еще в 2015 году депутат Госдумы VI созыва Илья Костунов направлял в Роскомнадзор, Минэкономразвития и прокуратуру письмо об опасности иностранных счетчиков. Эти программы установлены в том числе на страницах, где россияне вводят свои персональные данные и другую личную информацию. Какие данные при этом передаются на иностранный сайт, точно не известно. После обращения были проведены проверки, и их результаты получили гриф «Для служебного пользования».

На момент написания заметки онлайн-ресурсы госорганов, в октябре 2016-го использовавшие Google Analytics, продолжали применять американскую систему. 

Среди исследованных Index.ru региональных порталов систему от «Спутника» использовали 25, из муниципальных — 18.

Как рассказал «Известиям» руководитель департамента аналитических сервисов статистики «Спутника» Леонид Филатов, в данный момент их систему используют больше 1500 сайтов.

— Полный анализ использования нашего счетчика сайтами органов госвласти мы планируем провести к концу месяца, — сообщил Леонид Филатов. — В связи с выпуском приказа планируем рост числа установок. Система строилась, чтобы охватить весь госсектор в интернете. Главное в нашем счетчике то, что он соблюдает закон о персональных данных и никому не передает собранную информацию.

Официальный представитель LiveInternet рассказал «Известиям», что сейчас компания собирает документы для включения своего счетчика в реестр отечественного ПО. В Mail.ru отказались от комментариев. В «Яндексе» не ответили на запрос.

В Минэкономразвития «Известиям» объяснили, что специальных санкций за использование ненадлежащего софта на официальных сайтах не предусмотрено.

— Это нормативный акт, за неисполнение требований которого наступает ответственность в общем порядке, — сообщила Елена Лашкина. — Это могут быть предписания контролирующих органов и ответственность должностных лиц.

Начальник юридического отдела Координационного центра национального домена сети интернет Сергей Копылов не знает о норме, которая предусматривает ответственность за невыполнение подобного приказа.

— За неисполнение руководителей или ответственных лиц могут наказать в индивидуальном порядке как за дисциплинарное нарушение, — считает он.

Но приказ об использовании отечественных сервисов — это «похвальный шаг», считает эксперт.

— Это вопрос не столько импортозамещения, сколько безопасности. Счетчики могут собирать множество сторонней информации, которая может быть использована во вред госструктурам, — отметил Сергей Копылов.

В прошлом году ФАС по запросу сенатора Людмилы Боковой проверяла 46 региональных тендеров с закупкой иностранного софта. К концу ноября во всех 46 тендерах были обнаружены нарушения. Материалы проверок переданы региональным отделениям ФАС для принятия мер, процедуры еще не завершены.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Госорганы поставили на счетчик

Госорганы поставили на счетчикСайты федеральных органов исполнительной власти обязали вести подсчет посетителей с помощью российских программ

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