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Парад Снегурочек прошагал по центру Москвы

Самые яркие моменты парада внучек Деда Мороза — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На Тверском бульваре в центре Москвы прошел парад Снегурочек. Несколько десятков девушек под мелодии от «Катюши» до Jingle Bells с поздравлениями и веселыми лозунгами прошли через стометровый световой тоннель до Пушкинской площади.

Некоторые Снегурки приехали из других городов, чтобы принять участие в шествии. К параду, впрочем, могли присоединиться все желающие — прохожим выдавали шапочки внучки Деда Мороза.

Парад Снегурочек прошел уже в третий раз — он стал традиционной частью фестиваля «Путешествие в Рождество». Дефиле пользуется огромной популярностью среди москвичей и гостей столицы.

О том, как прошел парад внучек Деда Мороза, вы можете узнать из фотоленты «Известий».

Парад Снегурочек

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Парад Снегурочек прошагал по центру Москвы

Парад Снегурочек прошагал по центру МосквыСамые яркие моменты парада внучек Деда Мороза — в фотоленте «Известий»

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