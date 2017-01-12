Парад Снегурочек прошагал по центру Москвы

Самые яркие моменты парада внучек Деда Мороза — в фотоленте «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На Тверском бульваре в центре Москвы прошел парад Снегурочек. Несколько десятков девушек под мелодии от «Катюши» до Jingle Bells с поздравлениями и веселыми лозунгами прошли через стометровый световой тоннель до Пушкинской площади.
Некоторые Снегурки приехали из других городов, чтобы принять участие в шествии. К параду, впрочем, могли присоединиться все желающие — прохожим выдавали шапочки внучки Деда Мороза.
Парад Снегурочек прошел уже в третий раз — он стал традиционной частью фестиваля «Путешествие в Рождество». Дефиле пользуется огромной популярностью среди москвичей и гостей столицы.
О том, как прошел парад внучек Деда Мороза, вы можете узнать из фотоленты «Известий».
Парад Снегурочек