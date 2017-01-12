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Пытаясь скрыться от полиции, мужчина спрыгнул с балкона

Предполагаемого преступника задержали и госпитализировали

Москвич, подозреваемый в совершении преступления, пытался убежать от полиции, спрыгнув с балкона второго этажа. Инцидент произошел на Минской улице на западе столицы, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Скрыться от правоохранительных органов мужчине не удалось. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, передает ТАСС.

Мужчине вызвали скорую помощь после того, как он пожаловался на боль. Пострадавшего госпитализировали. Не сообщается о состоянии подозреваемого и характере полученных им травм, сообщает телеканал «360».

Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Пытаясь скрыться от полиции, мужчина спрыгнул с балкона

Предполагаемого преступника задержали и госпитализировали

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