ФНС впервые зарегистрировала миллиардера в Приамурье

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Амурской области зарегистрировало миллиардера, следует из материалов декларационной кампании 2016 года региона. Владелец крупной суммы, задекларировавший свой доход, появился в области впервые.

По данным ИА «Амур.инфо», первый амурский миллиардер занимается оптовой торговлей и живет в Благовещенске. Иные данные о нем не разглашаются.

В целом число амурских миллионеров в 2016 году сократилось и составило чуть менее 3 тыс. человек. Всего 179 жителей региона заработали за год до 100 млн рублей, еще четыре человека приблизились к состоянию в 1 млрд рублей.

Наибольшее количество миллионеров проживает в Благовещенске и Благовещенском районе, Белогорске, Свободном, Шимановске, Тынде, а также в Белогорском, Серышевском, Ромненском, Свободненском, Шимановском, Селемджинском, Мазановском и Сковородинском районах.

Подчеркивается, что коммерсанты, задекларировавшие крупную сумму дохода, смогли приумножить свое состояние благодаря бизнесу в банковской, энергетической, геологоразведочной, производственной и торговой отраслях.