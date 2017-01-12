ФНС впервые зарегистрировала миллиардера в Приамурье

Бизнесмен, задекларировавший крупную сумму дохода, занимается оптовой торговлей
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Амурской области зарегистрировало миллиардера, следует из материалов декларационной кампании 2016 года региона. Владелец крупной суммы, задекларировавший свой доход, появился в области впервые.
По данным ИА «Амур.инфо», первый амурский миллиардер занимается оптовой торговлей и живет в Благовещенске. Иные данные о нем не разглашаются.
В целом число амурских миллионеров в 2016 году сократилось и составило чуть менее 3 тыс. человек. Всего 179 жителей региона заработали за год до 100 млн рублей, еще четыре человека приблизились к состоянию в 1 млрд рублей.
Наибольшее количество миллионеров проживает в Благовещенске и Благовещенском районе, Белогорске, Свободном, Шимановске, Тынде, а также в Белогорском, Серышевском, Ромненском, Свободненском, Шимановском, Селемджинском, Мазановском и Сковородинском районах.
Подчеркивается, что коммерсанты, задекларировавшие крупную сумму дохода, смогли приумножить свое состояние благодаря бизнесу в банковской, энергетической, геологоразведочной, производственной и торговой отраслях.