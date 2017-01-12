Предъявлены обвинения четырем фигурантам ограбления Кардашьян

Предъявлены обвинения четырем фигурантам ограбления американской звезды Ким Кардашьян, произошедшем в октябре прошлого года в Париже.

Об этом заявил телеканал BFMTV.

Всего французская полиция задержала 17 человек по подозрению в причастности к дерзкому налету. Восьмерых освободили, двоих обвинили в вооруженном ограблении, одного в хранении краденного и еще один человек проходит соучастником.

Последний, кстати, является братом водителя Кардашьян, сообщает «РИА Новости».

Ким Кардашьян была ограблена неизвестными в полицейской форме во время своей поездки в Париж, 3 октября 2016 года. Налетчики взяли шкатулку с драгоценностями, бриллиантовое кольцо и мобильные телефоны на общую сумму 10 млн евро.

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Драгоценности, похищенные у Кардашьян в Париже, оцениваются в €10 млн