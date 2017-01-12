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Предъявлены обвинения четырем фигурантам ограбления Кардашьян

У американской звезды Ким Кардашьян в Париже были похищены драгоценности на несколько миллионов евро

Фото: TASS/Zuma

Предъявлены обвинения четырем фигурантам ограбления американской звезды Ким Кардашьян, произошедшем в октябре прошлого года в Париже.

Об этом заявил телеканал BFMTV.

Всего французская полиция задержала 17 человек по подозрению в причастности к дерзкому налету. Восьмерых освободили, двоих обвинили в вооруженном ограблении, одного в хранении краденного и еще один человек проходит соучастником.

Последний, кстати, является братом водителя Кардашьян, сообщает «РИА Новости».

Ким Кардашьян была ограблена неизвестными в полицейской форме во время своей поездки в Париж, 3 октября 2016 года. Налетчики взяли шкатулку с драгоценностями, бриллиантовое кольцо и мобильные телефоны на общую сумму 10 млн евро.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Предъявлены обвинения четырем фигурантам ограбления Кардашьян

Предъявлены обвинения четырем фигурантам ограбления КардашьянУ американской звезды Ким Кардашьян в Париже были похищены драгоценности на несколько миллионов евро

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