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Марин Ле Пен была замечена в башне Трампа в Нью-Йорке

Помощник политика отказался комментировать причины ее нахождения в небоскребе, где размещены офисы избранного президента США

Марин Ле Пен приехала в Нью-Йорк и была замечена в башне Трампа.

Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен была замечена в четверг в «Трамп Тауэр» на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg.

Помощник политика отказался комментировать причины ее нахождения в здании, где размещены офисы избранного президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, помощник Трампа заявил, что тот не планировал встречаться с Ле Пен.

Лидер Национального фронта неоднократно заявляла, что поддерживает политику Трампа, и назвала его «знаком надежды» для европейских политиков, выступающих против истеблишмента.

Ле Пен лидирует в последнем опросе о выборах президента Франции.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Марин Ле Пен была замечена в башне Трампа в Нью-Йорке

Помощник политика отказался комментировать причины ее нахождения в небоскребе, где размещены офисы избранного президента США

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