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Пятница,
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Роман Широков отказался от перехода в «Урал»

Экс-капитан сборной России готов возобновить карьеру только в случае предложения от команды, решающей серьезные задачи

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

35-летний экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков отклонил предложение «Урала» и пока не спешит возобновлять профессиональную карьеру. Напомним, в конце декабря президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что клуб предложил Широкову определенные финансовые условия, но сторона бывшего капитана сборной России взяла паузу в переговорах.

О сложившейся ситуации «Известиям» рассказал источник, близкий к окружению игрока. 

— Роман всерьез не рассматривал предложение «Урала», — сообщил он «Известиям». — То же можно сказать и про тульский «Арсенал». При всем уважении к этим клубам Роман не готов возобновлять карьеру, чтобы бороться за выживание в РФПЛ. И дело не в условиях контракта. Он готов подумать над предложением от команды, которая будет ставить перед собой более серьезные задачи.  

Корреспондент «Известий» обратился за комментарием к спортивному директору «Урала» Рохуса Шоху. 

— По Широкову ничего нового я сказать вам не могу, — сказал Рохус Шох. — Мы сделали Роману конкретное предложение, но не получили никакого ответа. Мы по-прежнему ищем нападающего и атакующего полузащитника. Все кандидатуры согласовываются с главным тренером клуба Александром Тархановым. Трансферное окно закроется только 24 февраля, у нас еще есть время на поиски. 

Роман Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года. Московский ЦСКА не стал продлевать контракт с полузащитником, и он решил «повесить бутсы на гвоздь». Однако долго без работы Роман не сидел — сначала он получил должность советника министра спорта Московской области, а чуть позже возглавил общероссийский профсоюз футболистов и стал одним из арбитров в палате по разрешению споров РФС. 

Ранее «Известия» сообщали, что в приоритете у Широкова — выступления за один из столичных клубов, так как игрок пока не хочет уезжать из Москвы. 

Широков является воспитанником московского ЦСКА. В 1998–2001 годах полузащитник играл за вторую команду армейского клуба. После этого футболист выступал за такие клубы, как «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истра», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Потом на полгода вновь вернулся в ЦСКА. Является трехкратным чемпионом страны, победителем Кубка и двух Суперкубков России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

С 2008 года Широков выступал за сборную России. Всего в футболке национальной команды он провел 53 матча, забил 13 мячей и отдал такое же количество голевых передач. Является бронзовым призером чемпионата Европы-2008, участником Евро-2004 и Евро-2016. Футболист должен был отправиться на чемпионат мира 2014 года в Бразилию в качестве капитана, но за несколько недель до старта турнира получил серьезную травму и пропустил мундиаль.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Роман Широков отказался от перехода в «Урал»

Роман Широков отказался от перехода в «Урал»Экс-капитан сборной России готов возобновить карьеру только в случае предложения от команды, решающей серьезные задачи

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