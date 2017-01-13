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Минэк: зарубежные интернет-магазины скоро начнут платить налоги в РФ

Покупки в них для россиян возрастут в цене

Российские власти определились с налогообложением иностранных онлайн-ритейлеров и вскоре заставят их платить налоги и таможенные пошлины, сообщил заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев.

По его словам, дискуссия на тему введения НДС и пошлин для выравнивания условий бизнеса зарубежных продавцов с отечественными, "успешно подошла к концу".

"Многие зарубежные интернет-ритейлеры в России сейчас будут регистрироваться в качестве налоговых агентов", - сказал Фомичев журналистам.

Таким образом, поясняет anrt.info, решение о введении НДС и таможенных пошлин на покупки россиян в иностранных интернет-магазинах принято и вступит в силу в ближайшее время, а сами такие покупки станут обходиться дороже.

Решение о повышении фискальной нагрузки на зарубежных онлайн-продавцов принято после того, как поручение о проработке этого вопроса осенью 2016 года получило правительство.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Минэк: зарубежные интернет-магазины скоро начнут платить налоги в РФ

Покупки в них для россиян возрастут в цене

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