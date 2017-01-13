Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Японские ученые впервые вырастили кишечник из стволовых клеток

Это достижение в будущем может помочь в лечении многих тяжелых заболеваний

Японские ученые впервые смогли вырастить из эмбриональных стволовых клеток полностью функционирующий кишечник, это достижение в будущем поможет в лечении ряда тяжелых заболеваний.

Как сообщил японский Национальный центр детского здоровья и развития, группа ученых под руководством главы центра Хидэнори Акуцу использовала три вида специальных белков. Кишечник длиной около сантиметра формируется за период от одного до двух месяцев, передает ТАСС.

Отмечается, что это достижение стало настоящим прорывом. Оно способно помочь в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, в частности такими, как болезнь Крона. Кишечник, выращенный из стволовых клеток, полноценно функционирует и может поглощать переваренную пищу, а также впитывать протеины и воду.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Японские ученые впервые вырастили кишечник из стволовых клеток

Это достижение в будущем может помочь в лечении многих тяжелых заболеваний

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке