Японские ученые впервые вырастили кишечник из стволовых клеток

Японские ученые впервые смогли вырастить из эмбриональных стволовых клеток полностью функционирующий кишечник, это достижение в будущем поможет в лечении ряда тяжелых заболеваний.

Как сообщил японский Национальный центр детского здоровья и развития, группа ученых под руководством главы центра Хидэнори Акуцу использовала три вида специальных белков. Кишечник длиной около сантиметра формируется за период от одного до двух месяцев, передает ТАСС.

Отмечается, что это достижение стало настоящим прорывом. Оно способно помочь в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, в частности такими, как болезнь Крона. Кишечник, выращенный из стволовых клеток, полноценно функционирует и может поглощать переваренную пищу, а также впитывать протеины и воду.