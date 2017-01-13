Два трамвая столкнулись в Хабаровске, есть пострадавшие

В утренний час-пик в центре Хабаровска столкнулись два трамвая: столкновение произошло лоб в лоб. Один человек госпитализирован.

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Шеронова в центре города. Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителей управления ГИБДД по Хабаровскому краю, один из трамваев сошел с рельс, врезавшись в другой, следовавший во встречном направлении.

Одна из пассажирок была госпитализирована, в настоящий момент ее жизни ничто не угрожает. Еще нескольким пассажирам трамвая была оказана медицинская помощь на месте.

Причиной аварии могла стать наледь на рельсах. Накануне в Хабаровске прошел сильный снегопад, а ночью были заморозки.