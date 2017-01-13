СКР возбудил дело по факту пропажи школьников в лесу под Томском

СУ СК РФ по Томской области возбудил уголовное дело после проверки информации СМИ о десяти школьниках из деревни Кисловка, которые заблудились с учителем в лесу во время урока физкультуры.

По предварительным данным, утром 12 января десять учащихся четвертого класса и их учитель сбились с лыжни во время урока физкультуры, который проходил в лесу. Они были обнаружены спустя шесть часов местными жителями и спасателями МЧС. После этого школьники были госпитализированы в местную больницу с легкими обморожениями. Их состояние оценивается как удовлетворительное.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Производится осмотр места происшествия, изымается документация, регламентирующая деятельность школы, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы.



Расследование продолжается.

