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Бастрыкин и Чайка просят выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

Генпрокурор и председатель Следственного комитета обратились к президенту Владимиру Путину

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить деньги для того, чтобы обеспечить сотрудников жильем.

В письме глав ведомств указывается, что на 1 декабря 2016 года в прокуратуре на получение квартир претендуют 3,69 тыс. человек. Для обеспечения их жильем надзорному ведомству необходимо почти 19 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

В Следственном комитете очередников оказалось 3,8 тыс., но ведомство попросило у президента только 7,6 млрд рублей. При расчетах ориентировались только на одного сотрудника, а не на семью из трех человек.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Бастрыкин и Чайка просят выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

Бастрыкин и Чайка просят выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникамГенпрокурор и председатель Следственного комитета обратились к президенту Владимиру Путину

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