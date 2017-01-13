Бастрыкин и Чайка просят выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить деньги для того, чтобы обеспечить сотрудников жильем.

В письме глав ведомств указывается, что на 1 декабря 2016 года в прокуратуре на получение квартир претендуют 3,69 тыс. человек. Для обеспечения их жильем надзорному ведомству необходимо почти 19 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

В Следственном комитете очередников оказалось 3,8 тыс., но ведомство попросило у президента только 7,6 млрд рублей. При расчетах ориентировались только на одного сотрудника, а не на семью из трех человек.