Около 30 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

По предварительным данным, около 30 рейсов отменены, более 30 задерживаются в московских аэропортах.



В Шереметьево 18 рейсов отменены, задержаны 13 рейсов. В Домодедово отменены 9, а 19 задерживаются. Три рейса отменены во Внуково, о задержанных информации нет. Данных об отмене или задержках рейсов в аэропорту Жуковский нет.



В четверг вечером на Москву и область обрушился мощный снегопад — выпало около 20% месячной нормы осадков. Аэропорты испытывают затруднения из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу на столичный регион обрушится вторая волна мощного снегопада, сообщает РЕН ТВ. В Москве и Московской области ожидается облачная погода, температура опустится до минус 6 градусов мороза.

