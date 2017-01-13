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Около 30 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Задерживаются более 30

По предварительным данным, около 30 рейсов отменены, более 30 задерживаются в московских аэропортах.

В Шереметьево 18 рейсов отменены, задержаны 13 рейсов. В Домодедово отменены 9, а 19 задерживаются. Три рейса отменены во Внуково, о задержанных информации нет. Данных об отмене или задержках рейсов в аэропорту Жуковский нет.

В четверг вечером на Москву и область обрушился мощный снегопад — выпало около 20% месячной нормы осадков. Аэропорты испытывают затруднения из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу на столичный регион обрушится вторая волна мощного снегопада, сообщает РЕН ТВ. В Москве и Московской области ожидается облачная погода, температура опустится до минус 6 градусов мороза.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Около 30 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Задерживаются более 30

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