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Владельцам iPhone разрешили судиться с Apple

Соответствующее решение принял апелляционный суд США

Пользователи смартфонов iPhone получили возможность судиться с Apple. Соответствующее решение принял апелляционный суд Соединенных Штатов. Связано оно с монополизацией рынка приложений для этих гаджетов. Приложения для них можно купить только в App Store, что способствует росту их цены.

По мнению юристов, Apple должны позволить своим клиентам покупать приложения там, где им удобно. Это откроет рынок и поспособствует снижению цен. Говорят специалисты и об альтернативном решении: Apple должна выплачивать компенсацию за завышенные цены, сообщает RNS со ссылкой на Reuters.

Данное судебное разбирательство длится с 2012 года. По мнению компании, повод для дискуссии отсутствует, поскольку она лишь предоставляет разработчикам площадку для продажи своих продуктов. Суд низшей инстанции ранее занял в этом споре сторону Apple.
В компании от комментариев Apple отказалась.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Владельцам iPhone разрешили судиться с Apple

Соответствующее решение принял апелляционный суд США

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