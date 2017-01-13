В Москве мужчину ударили по голове битой и ограбили на 1,5 млн рублей

Злоумышленники напали на мужчину и ограбили его на 1,5 млн рублей на юге Москвы рядом с домом № 6 корпус 1 по Кировоградской улице. По предварительной информации, один из них ударил потерпевшего по голове битой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.



Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что по указанному адресу к прохожему подошли двое неизвестных. Один из них ударил жертву битой по голове, после чего похитители отобрали у мужчины пакет с деньгами, в котором находились личные средства пострадавшего в размере 1,5 млн рублей, и скрылись.

Мужчина в результате удара получил черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и правого коленного сустава. Пострадавший обратился в медучреждение, где ему оказали первую помощь, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».