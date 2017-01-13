Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве мужчину ударили по голове битой и ограбили на 1,5 млн рублей

У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму

Злоумышленники напали на мужчину и ограбили его на 1,5 млн рублей на юге Москвы рядом с домом № 6 корпус 1 по Кировоградской улице. По предварительной информации, один из них ударил потерпевшего по голове битой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что по указанному адресу к прохожему подошли двое неизвестных. Один из них ударил жертву битой по голове, после чего похитители отобрали у мужчины пакет с деньгами, в котором находились личные средства пострадавшего в размере 1,5 млн рублей, и скрылись. 

Мужчина в результате удара получил черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и правого коленного сустава. Пострадавший обратился в медучреждение, где ему оказали первую помощь, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Москве мужчину ударили по голове битой и ограбили на 1,5 млн рублей

У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке