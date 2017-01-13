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Противники Трампа готовятся сорвать его инаугурацию

На 20 января в Вашингтоне выдано 27 разрешений на проведение массовых акций протеста

Перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в Америка готовятся массовые акции протеста, участники которых намереваются сорвать торжественную церемонию.

На 20 января — именно тогда пройдет инаугурация — в Вашингтоне выдали 27 разрешений на проведение массовых акций протеста, передает «Федеральное агентство новостей».

Прежде всего, протестовать будут активисты общественного объединения Disrupt, которое действует в тесной кооперации с движениемза права темнокожих Black Lives Matter.

«Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж», — заявили активисты местным СМИ.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Противники Трампа готовятся сорвать его инаугурацию

На 20 января в Вашингтоне выдано 27 разрешений на проведение массовых акций протеста

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