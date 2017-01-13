Чиновники правительства Омской области лишились служебных автомобилей

Омские власти решили ограничить привилегии областных чиновников, чтобы сэкономить. Заместители министров и начальники управлений в правительстве региона лишатся служебных машин.

По информации ИА FlashSiberia, соответствующие документы уже находятся на подписи у губернатора области Виктора Назарова. Власти намерены сократить парк служебных автомобилей и организовать электронный контроль заявок на действующий автотранспорт и цели его использования.

Новые правила вводятся для экономии бюджетных средств. Изменения касаются аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений.