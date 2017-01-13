Подозрительную коробку обнаружили на станции «Нахимовский проспект»

Бесхозную коробку обнаружили в московском метро в центре зала станции «Нахимовский проспект» в пятницу. На место выехали специалисты, сообщил источник. Территорию вокруг находки оцепили.

«Поступила информация об обнаружении на станции метро «Нахимовский проспект» в центре зала бесхозного предмета. На место для проверки прибыли специалисты», — приводит агентство «Москва» слова собеседника.

После проверки подозрительного предмета кинологами выяснилось, что коробка не представляет опасности. По всей видимости, она была оставлена кем-то из пассажиров, сообщает телеканал «360».



Инцидент не повлиял на график движения поездов на серой ветке Московского метрополитена.