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Турция одобрила переход к президентской форме правления

Парламент принял два главных положения будущей реформы конституции

Турецкий парламент одобрил два главных положения будущей реформы конституции, согласно которым Турция переходит к президентской форме правления.

Парламентарии поддержали соответствующие статьи законопроекта, существенно расширяющие полномочия главы государства.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», президент Турции сможет издавать указы и назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах конституции, при этом оставаясь членом партии.

Поправки вступят в силу без референдума, если проект поддержат 367 членов нацсобрания.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Турция одобрила переход к президентской форме правления

Парламент принял два главных положения будущей реформы конституции

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