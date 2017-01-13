Турция одобрила переход к президентской форме правления

Турецкий парламент одобрил два главных положения будущей реформы конституции, согласно которым Турция переходит к президентской форме правления.

Парламентарии поддержали соответствующие статьи законопроекта, существенно расширяющие полномочия главы государства.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», президент Турции сможет издавать указы и назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах конституции, при этом оставаясь членом партии.

Поправки вступят в силу без референдума, если проект поддержат 367 членов нацсобрания.