Экс-солистка группы «Лицей» умерла во Владивостоке в возрасте 33 лет

Полицейские выясняют причину смерти Жанны Роштаковой
Экс-солистка группы «Лицей», певица и преподаватель по вокалу Жанна Роштакова умерла во Владивостоке при неизвестных обстоятельствах. Об этом в своем Instagram сообщил друг детства девушки, певец Прохор Шаляпин.
Певец признался, что знаком с Жанной Роштаковой с 1999 года, когда они вместе принимали участие в музыкальной передаче «Утренняя звезда».
По его словам, трагедия произошла спустя несколько часов после того, как они пообщались по телефону. В беседе певица рассказала, что собирается переехать из Владивостока в Москву.
В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить
Точная причина смерти певицы пока неизвестна, правоохранительные органы проводят проверку, сообщает РИА PrimaMedia.
Жанна Роштакова была лауреатом Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997), победителем конкурса старшей вокальной категории «Утренняя звезда» (1999) в Юрмале. Она также являлась победительницей конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве и участницей отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003). Многие поклонники певицы запомнили ее в качестве солистки российской поп-группы «Лицей».