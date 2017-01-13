Экс-солистка группы «Лицей» умерла во Владивостоке в возрасте 33 лет

Экс-солистка группы «Лицей», певица и преподаватель по вокалу Жанна Роштакова умерла во Владивостоке при неизвестных обстоятельствах. Об этом в своем Instagram сообщил друг детства девушки, певец Прохор Шаляпин.



Певец признался, что знаком с Жанной Роштаковой с 1999 года, когда они вместе принимали участие в музыкальной передаче «Утренняя звезда».

По его словам, трагедия произошла спустя несколько часов после того, как они пообщались по телефону. В беседе певица рассказала, что собирается переехать из Владивостока в Москву.

Точная причина смерти певицы пока неизвестна, правоохранительные органы проводят проверку, сообщает РИА PrimaMedia.

Жанна Роштакова была лауреатом Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997), победителем конкурса старшей вокальной категории «Утренняя звезда» (1999) в Юрмале. Она также являлась победительницей конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве и участницей отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003). Многие поклонники певицы запомнили ее в качестве солистки российской поп-группы «Лицей».