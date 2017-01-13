Защита Улюкаева обжаловала решение о продлении ему домашнего ареста

Защита экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева подала жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении ему домашнего ареста.



Об это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего министра Ларису Каштанову.



«Мы подали жалобу на решение Басманного суда», — сообщила она.



Во вторник, 10 января, Басманный районный суд продлил домашний арест Улюкаеву на три месяца, до 15 апреля 2017 года. Он находится под стражей в собственной квартире с 15 ноября.



Кроме того, суд постановил продлить следствие по делу экс-министра до 15 мая.



Напомним, в ночь на 15 ноября Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн. Президент России Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия».



По версии следствия, министр получил деньги за содействие сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти». При этом речь идет о вымогательстве взятки у госкомпании, которая и пожаловалась на Улюкаева в силовые структуры.