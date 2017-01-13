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Защита Улюкаева обжаловала решение о продлении ему домашнего ареста

10 января суд принял решение оставить бывшего министра экономического развития под стражей в собственной квартире до 15 апреля

Защита экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева подала жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении ему домашнего ареста. 

Об это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего министра Ларису Каштанову.

«Мы подали жалобу на решение Басманного суда», — сообщила она.

Во вторник, 10 января, Басманный районный суд продлил домашний арест Улюкаеву на три месяца, до 15 апреля 2017 года. Он находится под стражей в собственной квартире с 15 ноября.

Кроме того, суд постановил продлить следствие по делу экс-министра до 15 мая.

Напомним, в ночь на 15 ноября Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн. Президент России Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, министр получил деньги за содействие сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти». При этом речь идет о вымогательстве взятки у госкомпании, которая и пожаловалась на Улюкаева в силовые структуры.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Защита Улюкаева обжаловала решение о продлении ему домашнего ареста

10 января суд принял решение оставить бывшего министра экономического развития под стражей в собственной квартире до 15 апреля

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