МИД РФ видит шанс прекращения огня по всей Сирии после Астаны

Встреча правительства и оппозиции в Сирии 23 января в Астане способствует принятию важнейших решений по укреплению режима прекращения огня, а также снижению насилия в стране и улучшению гуманитарной ситуации. Об этом заявил Сергей Вершинин, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ на встрече со спецпредставителем правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянем.

По мнению Вершинина, данная встреча также создаст условия для широкого политического диалога между сирийцами, что позволит им определить свое будущее, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на ТАСС.

Ранее в МИД Казахстана подтвердили готовностьпринять переговоры по Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату проведения переговоров в Астане — 23 января.