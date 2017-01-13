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МИД РФ видит шанс прекращения огня по всей Сирии после Астаны

Переговоры правительства и оппозиции САР назначены на 23 января

Встреча правительства и оппозиции в Сирии 23 января в Астане способствует принятию важнейших решений по укреплению режима прекращения огня, а также снижению насилия в стране и улучшению гуманитарной ситуации. Об этом заявил Сергей Вершинин, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ на встрече со спецпредставителем правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянем.

По мнению Вершинина, данная встреча также создаст условия для широкого политического диалога между сирийцами, что позволит им определить свое будущее, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на ТАСС.

Ранее в МИД Казахстана подтвердили готовностьпринять переговоры по Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату проведения переговоров в Астане — 23 января.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

МИД РФ видит шанс прекращения огня по всей Сирии после Астаны

Переговоры правительства и оппозиции САР назначены на 23 января

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